أصدرت وزارة التعليم اليوم (الخميس) قرار تعيين ١٤٩٤خريجًا بتخصص الرياضيات على المستوى الرابع الدرجة الأولى، وسيتم تصحيح أوضاع الذين يحملون مؤهلاً تربوياً في حال توفر وظائف على المستوى المستحق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن القرار الذي أصدره د.مرزوق بن مطلق الرويس المشرف العام على الموارد البشرية بوزارة التعليم أكد أن المعينين يعامَلون وفق لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة إلا إذا كانت لهم خدمات سابقة.
وأضاف أن القرار نص على صرف راتب شهر بدل تعيين لمن ليس لديه خدمة سابقة في الدولة، والتأكد من اجتيازهم للمقابلة الشخصية ونتيجة فحص اللياقة الطبية، ومسوغات التعيين ومطابقتها مع المستندات الأصلية قبل المباشرة، مشيراً إلى أن أنه سيتم إلغاء تعيين من لم يباشر منهم خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.وفق “أخبار 24”.
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