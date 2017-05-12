رصدت لقطات من حفل تخريج إحدى دفعات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التابعة للحرس الوطني موقفاً مؤثراً لراعي الحفل الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني.
وأظهر المقطع الأمير متعب وهو يبكي متأثراً من كلام سيدة بين الحضور كانت تثني عليه وتدعو له، كما خاطب الحضور قائلاً: “اسمعوني الله يطول عمركم… قسماً بالله العظيم وفي هذا اليوم العظيم اللي أنا أقابلكم فيه، أنه لا يوجد عندي أغلى في هذه الدنيا من الشعب السعودي”.
وفق “أخبار 24”.
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