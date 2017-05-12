حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الخميس)، من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة على الرياض.
وأوضح أن الأمطار الرعدية ستكون متوسطة إلى غزيرة وتحد من الرؤية الأفقية على كل من الرياض، وصلبوخ، وسدوس، والمزاحمية الجديدة، والأجزاء المجاورة لها.
وأضاف الإنذار أن الحالة ستبدأ اليوم الخميس في تمام الساعة: 18:30 وتنتهي بحلول الساعة الحادية عشرة مساءً.وفق “أخبار 24”.
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