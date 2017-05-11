عقدت الغرفة التجارية والصناعية بالخرج اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2016م في قاعة الاجتماعات بمقر الرئيسي بمدينة السيح ، حيث ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ رشيد بن محمد الخرجي ، كما حضر الاجتماع عضو مجلس الادارة الاستاذ صالح بن حمود الجعيدي والأمين العام المهندس منصور بن حمود العماج وممثل وزارة التجارة والاستثمار الأستاذ تركي المطيري وعدد من رجال الأعمال من منتسبي الغرفة وذلك للمداولة في التقرير السنوي عن انشطة الغرفة خلال العام المالي 2016م والمداولة في القوائم المالية والحساب الختامي للسنة المالية 2016م والمداولة في مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م ومناقشة تقرير النشاط الإعلامي .
حيث استهل نائب رئيس مجلس الإدارة كلمته بالترحيب بالحضور وقدم نبذه عن أبرز إنجازات الغرفة خلال عام 2016م والتي من ضمنها مساهمة الغرفة في العديد من الأنشطة الاجتماعية التي تخدم محافظة الخرج كالمهرجانات والفعاليات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية ، بالإضافة إلى التوقيع مع مشغل لتشغيل مركز التدريب والتطوير الإداري بغرفة الخرج ، وتوفير الفرص الوظيفية المباشرة والمنتهية بالتوظيف، ثم تطرق إلى مجمل تبرعات ومساهمات الغرفة في المحافظة والتي أخذت صدى نال على رضا الأهالي بفضل من الله .
وأشار الخرجي خلال كلمته أن الغرفة تمضي قدماً وتنمو وتتطور بشكل ملحوظ مما ساعدها على توفير أرقى الخدمات التي يتطلع لها المنتسبين ، مضيفاً أن الغرفة في صدد الانتهاء من مشروع المبنى الجديد والانتقال إليه العام المقبل بمشيئة الله ، والذي يعتبر من المباني النموذجية في المحافظة والواقع على طريق الملك عبدالله ، مؤكداً أن هذا المبنى سيكون بالفعل ” بيت التجار ” ومقصد مناسب لهم لمناقشة الأحداث الطارئة على الصعيد الاقتصادي .
تلا ذلك كلمة الأمين العام المهندس منصور بن حمود العماج حيث قدم مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م، وبعدها كلمة المحاسب القانوني حيث قدم تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة خلال العام المالي 2016م والحساب الختامي للسنة المالية 2016م بعد ذلك واستعرض الكتيب إنجازات الغرفة على مدى الأعوام الماضية .
بعد ذلك فتح باب النقاش لأعضاء الجمعية الحضور وفي ختام الاجتماع تم إقرار ميزانية الغرفة التجارية والصناعية بالخرج المنتهية في 31/12/2016م وإقرار مشروع الموازنة التقديرية 2017 م .
من جانبه شكر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج الأستاذ رشيد بن محمد الخرجي الحضور من المنتسبين وإطلاعهم على كامل إنجازات الغرفة خلال العام المالي الماضي 2016م ، وقال أن الغرفة تسعى لأن تكون على أعلى درجات الوضوح والشفافية مع الجميع ، مشيراً إلى أن تطلعات الغرفة وإستراتيجيتها ستنال على الرضا التام بمشيئة الله ، وستبذل قصارى جهدها لخدمة المنتسبين .
من ناحية أخرى ذكر الأمين العام المهندس منصور بن حمود العماج وبناءً على توجيه رئيس المجلس المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب وأعضاء المجلس الذين يحرضون دائماً على أن يكون الغرفة نموذجا جيداً للارتقاء بالمحافظة من كافة النواحي الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية وذلك ضمن دورها في دعم المسؤولية الاجتماعية ودورها الرائد بالمجتمع ،حيث إن المسؤولية التي تقع على عاتقها يعكس أهمية دورها الفاعل في بناء وطننا الحبيب ، فلابد من المثابرة والتعاون، والمساهمة بالإبداع، في التنمية الاقتصادية للخرج ولذلك يجب تقديم المبادرة والاقتراح ، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز مكانة الغرفة في تعزيز العمل الجاد بالمجتمع .
وأختتم العماج حديثه موضحاً أن الغرفة تفتح أبوابها دوماً لأي دعم يحتاجه القطاع الخاص في أي مجال ولديها لجان تمثل كل الانشطة وإدارات تقدم أي خدمات او استشارات وأن علينا جميعا أن نتفاعل مع روية المملكه الجديدة 2030 م .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج