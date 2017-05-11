يترقب المهاجم ناصر الشمراني لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في نادي العين الإماراتي، تقرير الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق، تجاه تمديد إعارته من عدمه.
وأكدت مصادر، أن مدرب العين لم يحدد حتى الآن موقفه، على أن يتبين ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الشمراني المعار في يناير إلى النادي الإماراتي، لن يعود إلى ناديه الأصلي الهلال، بناءً على رغبة الطرفين.
وبينت المصادر أيضًا، أن هناك توجهًا لدى اللاعب والنادي لإنهاء العقد المتبقي فيه موسم واحد بالتراضي.
وسجل الشمراني منذ انضمامه إلى صفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تسعة أهداف في منافسات الفريق هذا الموسم.
ولن يتمكن اللاعب من المشاركة مع العين أمام الاستقلال الإيراني في طهران يوم ٢٢ مايو الجاري، ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، بناءً على قرار سعودي يحظر اللعب في إيران.وفق “الرياضية”.
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