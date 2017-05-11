يسعى مجلس إدارة نادي النصر، إلى الاستعانة بلاعب الفريق السابق خالد الهزاع، لتولي منصب مدير عام كرة القدم داخل الفريق السعودي، والذي يتولاه حاليا طلال النجار بصفة مؤقتة، خلفا لبدر الحقباني الذي استقال بداية الموسم الحالي.
وتفيد متابعات ” كووورة “، أن الإدارة النصراوية ستعلن قرار تعيين الهزاع، خلال الأسبوع المقبل، في حال قرر الأمير فيصل بن تركي الاستمرار على كرسي رئاسة النادي.
وسبق لخالد الهزاع، تولي منصب مدير الكرة في الفريق النصراوي عام 2005، كما عمل في إدارة الكرة في فريق الرائد قبل 4 أعوام.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن نادي النصر سيتلقى مبلغ 90 مليون ريال سعودي في الموسم المقبل، منها 60 مليون من الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي، و20 مليون من الناقل التلفزيوني، و10 ملايين من شركة صلة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج