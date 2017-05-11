أعلن الاتحاد السعودي عن طاقمي تحكيم مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وجاءت تكليفات الحكام كالتالي:
الفيصلي ـ الأهلي:
الدولي/ شكري الحنفوش ـ حكم ساحة – الدولي/ محمد العبكري ـ حكم مساعد أول – الدولي/ فهد العمري ـ حكم مساعد ثاني – الدولي/ محمد القرني ـ حكم رابع.
الهلال ـ التعاون:
إيفان بيبيك (كرواتي) ـ حكم ساحة – ميرو غرجيك (كرواتي) ـ حكم مساعد أول – توميسلاف بتروفيتش (كرواتي) ـ حكم مساعد ثاني – خالد صلوي ـ حكم رابع.وفق “أخبار 24”.
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