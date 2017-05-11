استعانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالإنتربول الدولي لاستعادة 16 قطعة أثرية متنوعة مفقودة من أماكنها في الفترة ما بين1407هـ و1436هـ، وقامت بإدراجها ضمن القائمة الحمراء للآثار المفقودة.
وكانت الهيئة قد أعدت قائمة يتم تحديثها باستمرار بالممتلكات الثقافية والوطنية التي تعرضت للسرقة من مواقعها في المملكة، وأطلقت عليها اسم “القائمة الحمراء“.
ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الآثار المسروقة، راصدة مكافآت وجوائز وشهادات تقديرية لمعيدي القطع الأثرية أو من يبلغ عن فقدان أو سرقة أيّ قطعة.
وأوضحت الهيئة أنها نجحت في استعادة أكثر من 48 ألف قطعة أثرية وتراثية وطنية من الداخل والخارج بنهاية 2016م، أغلبها خرج من المملكة بطرق غير مشروعة، حيث تمت إعادتها عن طريق التعاون مع شركاء الهيئة المحليين والدوليين، بالتنسيق مع عدد من الأصدقاء والباحثين والأكاديميين الدوليين.وفق “أخبار 24”.
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