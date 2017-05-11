أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ رفضه وصف وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ لأعضاء المجلس بـ”الخطباء” أصحاب الأفكار المتباينة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية رد خلال حضوره جلسة الشورى أمس الأربعاء على سؤال حول خطب الجمعة التي استغلها الخطباء لتمرير بعض الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة، بالقول إن الأفكار المتباينة من طبيعة بناء الإنسان، مستشهداً بوجود التباين في الأفكار بين أعضاء مجلس الشورى أنفسهم.
وقاطع رئيس المجلس الوزير، وفقا لـ”الحياة”، بتوضيح أن التباين في الآراء في مجلس الشورى مطلوب، وهو سبب اختيار أعضائه، فيما الخطباء والدعاة موظفون، ولا يُقبل منهم التباين.
ورد الوزير على الرفض بالقول “أبشروا”، موضحا أنهم تمكنوا خلال الـ15 عاماً الماضية من تقييد مفاهيم وترتيب أولويات المواضيع للخطباء.
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