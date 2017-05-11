أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، عن دعوة المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها، سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها.
وأوضحت أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (4543) وظيفة شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين (رجال، نساء)، مشيرة إلى أن هذه الوظائف تم تلقيها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 15 شعبان 1438هـ.
وحددت الوزارة مواعيد تقديم الطلبات في نظام جدارة من خلال الرابط www.mcs.gov.sa، مشيرة إلى أن الرجال بوسعهم التقديم خلال الفترة من 18 – 19 شعبان 1438هـ، والنساء من 20 – 21 شعبان 1438هـ.
وطالبت الوزارة عند الدخول على نظام التوظيف جدارة بالتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض لتتسنى دراسته، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
واشترطت الوزارة على المتقدمين إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، واجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.وفق “أخبار 24”.
|المجموعة
|عدد الوظائفرجال
|عدد الوظائفنساء
|المجموع
|طبيب مقيم
|1152
|892
|2044
|طبيب مقيم اسنان
|456
|117
|573
|صيدلي
|24
|48
|72
|أخصائي صحي
|306
|1503
|1809
|فني
|19
|16
|35
|مساعد صحي
|3
|7
|10
|المجموع
|1960
|2583
|4543
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