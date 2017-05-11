أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الخميس” تنفيذ حد الحرابة في مواطن أقدم على خطف فتاتين وأحداث قصر وفعل الفاحشة بهم في تبوك.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها إن المواطن محمد بن سعيد بن جمعان الزهراني أقدم على خطف فتاتين وأحداث قصر وفعل الفاحشة بهم بالقوة وتركهم في أماكن بعيدة عن منازلهم، كما تسبب في إصابة اثنين منهم، إضافة إلى فعله في السابق فاحشتي الزنا واللواط، وتعاطي الحبوب المحظورة.
وأبانت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه.
وأشارت إلى أن الجاني اقترف هذه الجرائم مع أطفال صغار في السن بصورة متكررة في أيام متوالية، ما تسبب في نشوء الخوف في نفوس الأطفال ومن يعولهم، كون ما فعله المدعو فيه تهديد للأمن العام، ولتأصل الإجرام في نفسه، ولأن ما ثبت بحقه يعد من الحرابة، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل.
وبينت أن الحكم تم تأييده من محكمتي الاستئناف والعليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم في مدينة تبوك بمنطقة تبوك.وفق “أخبار 24”.
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