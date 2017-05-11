لقد اقامت مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية حفل تكريم الاستاذ صالح محمد الفواز بمناسبة تقاعده حيث أقامت حفلا بهيا في قاعة قصر لذائذ ، وحضر الحفل معلمي المدرسة و بعض الزملاء القدامى للمحتفى به .
حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة مدير المدرسة الأستاذ / راشد بن قابل الربيعي حيث ألقى كلمة أثنى فيها على المعلم طيلة عمله في سلك التعليم و شكر له جهوده التي بذلها إبان عمله في المدرسة..
بعد ذلك جاء الدور على المرشد الطلابي الأستاذ سعد القحطاني ليلقي كلمة المعلمين نيابة عن زملائه الذين زاملوا المحتفى به أثناء عمله في سلك التعليم.. وبعد ذلك ألقى الاستاذ فهد المعثم قصيدة شعرية بهذه المناسبة
و بعدها جاء دور تسليم الدروع و الهدايا التذكارية من قبل الحضور للمحتفى به ، بعد ذلك تناول الجميع وجبة العشاء .
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