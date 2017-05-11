ضمن توجيهات رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد محمد البكيري واصلت ادارة صحة البيئه ضمن الحملات المكثفة ممثلة في قسم المراقبة الصحية على المطاعم والمطابخ وسيارات الفود ترك حيث صادرة مجموعة كبيرة من المواد الغذائيه المنوعه المنتهية الصلاحيه واخرى لمخالفة شروط التخزين .
كما تم مصادرة كميات من اللحوم والدجاج والاسماك محضر من اليوم السابق (اكل بايت) ، وتم مصادرة خضار وفواكه يظهر عليهم علامات التلف والفساد .كما تم مصاردة أدوات طبخ غير صالحه للأستخدام واتلافها وتطبيق الجزاءات عليهم حسب النظام
وتم متابعة الاشتراطات الصحيه للمحلات خلال الحمله ورصد المخالفين و اغلاق بعض المحلات لتحسين وضعهم وتنفيذ جميع التجهيزات المطلوبه.
وتستمر هذه الحملات بتوجيه ومتابعه من رئيس البلديه.
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