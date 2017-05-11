دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة للتأكد من صلاحية جوازات سفرهم قبل مغادرة المملكة.
وأكدت أنه يتوجب على المواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا أو الدول الأوروبية التأكد من أن صلاحية جواز سفرهم لا تقل عن 6 أشهر، تفادياً لمنعهم من دخول تلك البلدان وإعادتهم إلى المملكة.
وأبانت أن صلاحية الجواز المطلوبة لدخول الدول العربية لا تقل عن 3 أشهر.
ودعت المواطنين الراغبين في السفر لسرعة تجديد جوازات سفرهم وجوازات مرافقيهم عبر بوابة “أبشر”، قبل السفر بوقت كاف حتى لا يتعرضوا لأية إجراءات قد تؤدي لتأخير سفرهم.وفق “أخبار 24”.
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