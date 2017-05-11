نجح فريق طبي بأحد المستشفيات الخاصة بجدة في إجراء عملية جراحية لنقل فص كبد من فتاة سورية تبلغ من العمر 21 عاماً لوالدها الذي يعاني من فشل بوظائف الكبد منذ 10 سنوات.
وكان الفريق الطبي التابع لوحدة جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بالمستشفى، وفقاً لـ”عكاظ”، قد أجرى سلسلة من الفحوصات والأشعات اللازمة استعداداً لهذه الجراحة، واستغرقت الجراحة مدة 12 ساعة، جرى خلالها استئصال الكبد المصاب بالكامل وزراعة الفص الأيمن من كبد المتبرعة لوالدها.
يذكر أن المريض الذي أجريت له العملية الجراحية لزراعة الكبد يبلغ من العمر 49 عاماً، كان قد أصيب بفشل في وظائف الكبد واستسقاء بالبطن مع نوبات التهاب بريتوني متكررة، أصبح معها بحاجة لزراعة كبد، ما دفع ابنته الشابة للتبرع له بجزء من كبدها لإنقاذه، وهو ما جرى فعلاً، وهما الآن في حالة صحية جيدة وقد غادرا المستشفى.
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