في هذا اليوم الخميس ١٥/ ٨/ ١٤٣٨ تم عقد مجلس صلح في محافظة الخرج بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي في ضيافة شيخ ال عبدان فلاح بن جروان ابن مرهان ال عبدان ، وقد تم تنازل أطراف القضية لوجه الله عزوجل بلا قيد ولا شرط .
وبهذه المناسبة رفع الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين وولي ولي العهد وسمو امير منطقة الرياض حفظهم الله الذي يدعمون مثل هذه المجالس ويدعون اليها ، ذاكر في هذا المجال جهود سعادة محافظ الخرج ومدير شرطة محافظة الخرج ومدير مركز شرطة الخالدية في المحافظة وشيوخ القبايل وأطراف القضية .
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