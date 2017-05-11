أكد حمد العمر المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، على أحقية رفع المواطن دعوى ضد البلديات إن وقع عليه خطأ، وقال: يحق لمن لحقه ضرر من أي تصرف خاطئ من البلدية، وكان الضرر الحاصل له بسبب ذلك الخطأ، أن يتقدم للمحاكم الإدارية بطلب التعويض.
وأفاد يعقوب المطير المحامي والمستشار القانوني، بأن النظام القضائي لم يدع أجهزة الدولة بمأمن من المقاضاة، بحيث يد العدالة تطول ولا تقتصر، مضيفًا “خول النظام القضائي لديوان المظالم “المحكمة الإدارية”-الدوائر الإدارية تحديدًا- الحق بالبت في جميع الدعاوي ضد أجهزة الدولة بما فيها البلديات، وقد نص نظام ديوان المظالم باعتبار أن الديوان هيئة قضائية إدارية مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، ومرد ذلك الأمر أن الديوان يفصل في دعاوي ذات طبيعة خاصة قد تكون أجهزة الدولة طرفاً فيها، مما تطلب تبعية الديوان للملك.
وتابع “عليه يكون من حق أي مواطن “متضرر” أو وقع عليه ضرر أو توافرت لديه بينات وأدلة على مخالفات في مشاريع خاصة بالبلدية إقامة دعواه أمام الديوان، وذلك لاعتبار أن المواطن صاحب حق أصيل في المال العام وحماية المال العام منوطة بالجميع “هيئات-أفراد” كما أن الدولة وفرت هيئات يمكن للمواطن اللجوء إليها في حال توافرت لديه بينات مبدئية بالمخالفات الخاصة بمشاريع تنفذها البلدية، وأحكام ديوان المظالم تخضع للاعتراض من قبل محكمة الاستئناف الإدارية، كذلك فإن أحكام محكمة الاستئناف تخضع للاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا متى ما كان الاعتراض مبني على مخالفة الشريعة الإسلامية، أو صدر القرار من محكمة غير مختصة، أو تكوينها تم بالمخالفة للنظام.
من جانبه قال ماجد الشبركة المختص في الإعلام الاجتماعي: “تم رصد اهتمام المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي بأمور الرقابة، إذ أنهم يشددون على تشديد الرقابة على المقاولين”، مضيفًا “أن المقاول يستلم الأجر من قبل البلدية، فيجب أن يتقن عمله، ومعظم الملاحظات عند المواطنين تتعلق بالطرق التي يتم إنجازها حديثًا، حيث بها الكثير من الحفر وكأنها غير جديدة قياسًا لعمرها الزمني وكأنها غير معاد تأهيلها حديثًا”.وفق “الرياض”.
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