كشفت مصادر أنه تحدد بشكل رسمي وعاجل عقد اجتماع لأعضاء شرف نادي النصر يوم الإثنين القادم، من المحتمل أن يكون في منزل رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير مشعل بن سعود، بحضور رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي وعدد كبير من أعضاء الشرف.
وأكد المصدر ذاته، أن إدارة النادي قررت بشكل نهائي الاستغناء عن قائد الفريق حسين عبدالغني والحارس عبدالله العنزي، وتم إبلاغهما بذلك للبحث عن ناد آخر إما عن طريق الإعارة أو الانتقال النهائي.
من جانبه، غادر في وقت متأخر من مساء أمس مدرب الفريق الكروي الأول الفرنسي كارتيرون وجهازه الفني ومساعدوه إلى بلادهم بعد أن أنهت الإدارة إجراء المخالصة النهائية واستلامهم جميع مستحقاتهم المالية.
وكشفت مصادر أخرى لـ«عكاظ» أن الإدارة النصراوية اتفقت مبدئيا مع مدرب عالمي سيقود الفريق الكروي الأول في الموسم القادم، ومن المحتمل أن يتم الإعلان النهائي نهاية الأسبوع القادم. واحتفظ المصدر بالكشف عن اسم المدرب حتى تتضح الأمور بشكل كامل.
من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة الفنية بنادي النصر صالح المطلق هدف اللجنة الفنية التي استحدثت أخيرا في النادي، وهو استقرار الجانب الفني وتقديم المشورة، وكذلك المتابعة وتقديم الأداء الفني. وقال في حديثه لبرنامج «في المرمى»: «اللجنة الفنية تضم مدربا فنيا ومدرب حراس ومدرب لياقة وطبيبا، وسيكون دورها إذا تمت
إقالة المدرب أن تحل بديلة عنه في أوقات الطوارئ».
وأضاف: «اللجنة الفنية هدفها استقرار الجانب الفني وتقديم المشورة، وليس لها علاقة بالتدخلات في عمل المدرب، وعملي كمستشار فقط بطلب من إدارة النادي والمدرب».
مختتما حديثه بأن اللاعبين الأجانب أيالا وبرونو وإيفان مستمرون مع النصر خلال منافسات الموسم القادم.
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