أكد محمد عيد، مدافع النصر السعودي، اقتراب رحيله عن الفريق نهاية الموسم، لا سيما مع تبقي شهرين في عقده الاحترافي.
وكان عيد (30 عاما) قد ارتدى قميص أصفر العاصمة عام 2010 فيما جدد عقده عام 2013، محققاً 3 بطولات نصراوية، كأسي دوري وكأس ولي العهد.
وقال المدافع الدولي السابق في تصريح خاص لـ”عين اليوم”: “إدارة النصر خاطبتني في الفترة الماضية حول تجديد العقد، ولم يعودوا مرة أخرى للحديث عن ذلك، فيما لم تحسم الأمور حتى الآن”.
وأضاف عيد قائلاً: “أرغب في الاستمرار مع الكتيبة الصفراء في حال تقديم العرض المناسب، ومقدم عرض جيد، ولكن لا أعلم هل ترغب الإدارة في استمراري مع الفريق من عدمه”.
وكشف محمد عيد، عن عدة عروضات وصلت إليه من أندية اخرى، ولكنه ما زال يدرس الأمر، فيما يفضل اللاعب إكمال مسيرته في البيت الأًصفر.
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