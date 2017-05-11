تحدثت عدد من الصحف الفرنسية عن الرغبة المستمرة لنادي نيس الفرنسي في استقطاب اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم الهلال الحالي لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل مشددين على أن الكرة هي الثالثة التي يرغب فيها نيس في ضم اللاعب بعد محاولتين فاشلتين من قبل.
وكانت المرة الأولى في الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن يجدد النادي رغبته في ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي التالي لكن النادي الفرنسي كان يصطدم دائماً بالرفض الهلالي.
وكانت الصحف الفرنسية تتحدث عن أبرز اللاعبين المطلوب ضمهم للنادي مثل التونسي حاتم بن عرفة والجزائري رياض بودبوز والبرازيلي إدواردو الذي ينتهي تعاقده مع الهلال في صيف 2018 علماً بأنه انضم للهلال في صيف 2015 وسيدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل.وفق “سبق”.
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