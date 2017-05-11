يشهد شهر رمضان الكريم العام الحالي بداية تقلص دقائق الصيام عن العام الماضي؛ الذي سجل أطول ساعات الصيام خلال السنوات العشر السابقة.
واستنادا لتقويم أم القرى وفقا لصحيفة “مكة”، فإن العام الحالي سينخفض بنحو 6 دقائق عن العام الماضي؛ الذي بلغ الصيام الأطول فيه ـ14:55 ساعة، والأقل 14:51 ساعة.
وأظهر التقويم أن ساعات الصيام ستبدأ في هذا العام بالانخفاض التدريجي على مدى الأعوام العشرة المقبلة حتى تصل أطول ساعات الصيام إلى 12:37 ساعة عام 1448هـ.
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