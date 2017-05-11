أظهر مقطع فيديو تم تداوله امرأة تسأل طفلة عن حال أمها المريضة، حيث بدأت باستفزازها إلى أن انهارت الطفلة باكية، فيما طالبت وزارة العمل بتزويدها بمعلومات عن المرأة.
وسألت المرأة الطفلة وتدعى سكينة، عن أمها لتجيبها الطفلة بأنها مريضة، لتقوم المرأة بعد ذلك بسؤالها هل ستموت؟، ثم تبدأ بالتشمت بها وأن أمها ستموت ولن تجد أحدا يعتني بها، لتنهار الطفلة باكية بعد ذلك.
من جهته تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وسم “امراه تحرق قلب طفله” أنشأه مغردون على تويتر، طالبا ممن تتوفر لديه معلومات عن المرأة تزويد الوزارة بها.
وفق “أخبار 24”.
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