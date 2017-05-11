كشفت مصادر عن اتخاذ وزارة الصحة قراراً بإيقاف الاستقطاب الخارجي على وظيفة طبيب مقيم، اعتباراً من يوم أمس الأول الثلاثاء 13 شعبان.
وقالت المصادر إن القرار أصدره مدير عام خدمات الموارد البشرية بوزارة الصحة الدكتور عايض الحارثي، وذلك نظراً لطول قوائم انتظار الأطباء السعوديين المتقدمين للحصول على وظائف أطباء مقيمين، مبينة وفقاً لصحيفة “مكة” أنه تم التعميم بالقرار لـ20 مديرية للشؤون الصحية.
وأبانت أن موعد تنفيذ القرار يتزامن مع القرار الذي صدر مؤخراً بوقف استقطاب أطباء الأسنان الأجانب لإتاحة الفرصة لأطباء الأسنان السعوديين.
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