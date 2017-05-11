تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس (الأربعاء) في بعض القرى بمنطقة عسير لاسيما في مركز “شواص” شمالي عسير، في إغلاق الطرق، كما تسربت مياه السيول إلى داخل منازل عدد من المواطنين.
وقال أحد المواطنين ويدعى محمد العلياني بحسب “سبق”، إن قراراً كان قد صدر من الدفاع المدني بتعديل سد أنشأه مواطن، تسبب في دهم السيول منزله، مضيفاً أن السكان يعانون في مواسم هطول الأمطار من مشاكل انعزال بعض القرى.
كما اشتكى مواطن ويدعى مسفر بن حميد من أن قوة التيار المائي للسيول تسببت في إحداث فجوة داخل منزله وتسرب مياه الأمطار وغرق المنزل واحتجاز أسرته.
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