يقيم الفرع النسائي باللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بالرياض معرض : ( فن القراءة ) اليوم الخميس الموافق ١٥ / ٨ / ١٤٣٨هـ من الساعة الرابعةعصراً إلى السابعة والنصف مساءً وذلك بمكتبة الخرج العامة بمدينة السيح ويتضمن البرنامج عدد من الفعاليات ومنها :
محاضرة عن فن القراءة
مسرحية
مسابقة ثقافية
ورش للأطفال مجانية
جوائز قيّمة
فأهلاً بالأخوات والفتيات والأطفال في هذا البرنامج المستهدف .
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