عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اجتماعها الثاني برئاسة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أول أمس (الثلاثاء) في مقر الهيئة بحي السفارات؛ حيث تم إقرار عدد من الخطط والمشاريع المهمة لسكان العاصمة.
وخلال اجتماعه مع اللجنة التنفيذية للنقل بمدينة الرياض، اتخذ أمير الرياض عدداً من القرارات، من بينها دراسة حلول وبدائل لمعالجة أزمة الازدحام المروري الذي يشهده الجسر المعلق بوادي لبن، خاصة في ساعات الصباح الأولى.
كما تضمنت القرارات أيضاً التأكيد على أهمية مشروع تطوير الضلع الشرقي والضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثاني، والتأكيد على تواصل أعمال تنفيذ مشروع قطار الرياض في أكثر من 225 موقعاً.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج