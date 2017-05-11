كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن الوزارة بصدد إطلاق منصة أو تطبيق مشابه لتطبيق “جوجل ماب”، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على معرفة أقوى مزود إنترنت موجود.
وأوضح السواحه خلال مشاركته في ملتقى الشباب والفرص بمركز الملك سلمان للشباب أمس (الأربعاء)، أن المملكة من أكثر الدول استهلاكا وصناعة للمحتوى الرقمي، معبرا عن ثقته بأن شباب الملتقى سيساعدونه في اكتشاف الكثير من الفرص التي سيتم اقتناصها بما يتوافق مع “رؤية 2030”.
وفي السياق ذاته، وجه إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، رسالة للشباب السعودي بمناسبة انعقاد الملتقى، حيث أكد أنه “على قدر عطاء الشباب تكون وجهتهم، وبقدر اجتهاد المرء يقول بملء فمه ها أنا ذا”.
وأشار المغامسي إلى أن “قدر المملكة أن تكون هي المؤتمنة على الحرمين”، مشددا على أنه حق على قيادتها وشبابها أن يحملوا هذا الإرث العظيم.وفق “أخبار 24”.
الشيخ @SalehAlmoghamsy لـ #الشباب_والفرص : “على قدر عطاء الشباب .. تكون وجهتهم
وبقدر اجتهاد المرء ..
يقول بملء فمِه ها أنا ذا” pic.twitter.com/MvVbJR1AXX
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