نفى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، صحة ما قيل بأن شركة “ماكنزي” العالمية شاركت في وضع خطط و”رؤية المملكة 2030″، مؤكداً أن هذه شهادة سيسأل عنها يوم القيامة أمام الله.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في ملتقى الشباب والفرص الذي أقيم أمس (الأربعاء) بمركز الملك سلمان للشباب، أن مجلس الشؤون الاقتصادية هو الذي أعد “رؤية 2030″، مبيناً أنه استعان بخبرات استشاريين عالميين لم تكن بينهم “ماكنزي”.
وأكد القصبي أن الاستشاريين وضعوا الإطار العام فقط للرؤية ولكنهم لم يشاركوا في كتابتها، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن نستعين بتجارب الدول لنبدأ من حيث انتهى الآخرون، فنحن لسنا شعب الله المختار الذي يعرف كل شيء.وفق “أخبار 24”.
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