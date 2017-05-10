زار أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الأربعاء)، مستشفى الملك فهد بمدينة الباحة؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى.
وأجرى أمير المنطقة جولة على أقسام المستشفى المختلفة، كما زار بعض المرضى المنومين، في زيارة تهدف للتعرف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر الشهر الماضي أمراً ملكياً بتعيين الأمير حسام بن سعود أميراً للباحة خلفاً للأمير مشاري بن سعود.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج