أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن الدولة وضعت مؤشرات تقيس عمل الوزراء، موضحاً أن كل وزير يعد مسؤولاً عن أعماله، وفي حال بدر منه أي تقصير سيتعرض للمحاسبة.
وأضاف القصبي، خلال مشاركته في ملتقى الشباب والفرص في رؤية 2030، أن الرؤية حددت المسؤوليات والواجبات، لافتاً إلى أهمية التخطيط المستقبلي في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية.
يشار إلى أن الملتقى الذي ينظم بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظم جلسة بعنوان “حوار الوزراء في فضاء الرؤية”، وتحدث فيها وزير المالية محمد الجدعان ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي.وفق “أخبار 24”.
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