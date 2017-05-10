أصدر وزير التعليم الدكنور أحمد بن محمد العيسى تعميم لمديري التعليم تعميم الإبتعاث للدراسة في الخارج ويتضمن خطة وشروط وضوابط ونماذج الإبتعاث للدراسة في الخارج للعام الدراسي 1438/1437هـ للعمل بموجبه ورفع ترشيحات منسوبيهم (الكترونياً) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للإدارة العامة للتدريب والإبتعاث ” بنين – بنات ” لجهاز الوزارة وذلك في موعد أقصاه 1438/11/25هـ مع التأكيد على الضوابط المطلوبة .
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التعليم يعتمد خطة وشروط وضوابط ونماذج الإبتعات للدراسة في الخارج
التعليم يعتمد خطة وشروط وضوابط ونماذج الإبتعات للدراسة في الخارج
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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