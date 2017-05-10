كّرم سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بتعليم الخرج الدكتور صالح بن بخيت الدويلة صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 / 8 / 1438 هـ بحضور مدير قسم التجهيزات المدرسية وعدد من المشرفين فريق العمل الذين شاركوا في تفعيل ونجاح “برنامج مدرسة عين الافتراضية ” في مدارس الخرج وهم:
مشرف تقنيات التعليم الأستاذ عبدالإله بن عبدالله المهيني
والمشرف التقني للمشروع الأستاذ عبدالله بن صالح القرني
وقائد ثانوية الامام البخاري الأستاذ متعب بن عبدالله الحربي
وقائد ثانوية الملك فهد الأستاذ عبدالله بن خلف الشهراني
وأمناء المصادر:
الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الغملاس
والأستاذ سامي بن محمد المحسن
والمعلمين المشاركين:
الأستاذ محمد بن حسين العيسي
والأستاذ سلمان بن محمد الشهري
والأستاذ ابراهيم بن عثمان مباركي
حيث وجه سعادته شكره لجميع القائمين على البرنامج ومن ساهم في نجاحه كما وزعت شهادات شكر للمشاركين ودروع تذكارية للمدارس.
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تعليم الخرج يكّرم فريق عمل مدرسة عين الافتراضية
الخرج اليوم - محمود سليمان :
كّرم سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بتعليم الخرج الدكتور صالح بن بخيت الدويلة صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 / 8 / 1438 هـ بحضور مدير قسم التجهيزات المدرسية وعدد من المشرفين فريق العمل الذين شاركوا في تفعيل ونجاح “برنامج مدرسة عين الافتراضية ” في مدارس الخرج وهم:
كّرم سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بتعليم الخرج الدكتور صالح بن بخيت الدويلة صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 / 8 / 1438 هـ بحضور مدير قسم التجهيزات المدرسية وعدد من المشرفين فريق العمل الذين شاركوا في تفعيل ونجاح “برنامج مدرسة عين الافتراضية ” في مدارس الخرج وهم:
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