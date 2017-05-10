كرّم محافظ الخرج الأستاذ / شبيلي بن مجدوع ال مجدوع مركز دروب القمم للرعاية النهارية نظير الخدمات المميزة التي يقدمها المركز لذوي الإحتياجات الخاصة في المحافظة ، وقد قدم محافظ الخرج شكره للمركز والعاملين فيه على هذه الجهود.
و أوضح أن حصول المركز على تصنيف ( أ ) من وزراة العمل و التنمية الإجتماعية ماهو إلا مؤشر على العمل المميز و الجهد الرائع الذي يقدمه المركز ، وأوضح المحافظ أن دعم مثل هذه المراكز هو واجب ديني و وطني و أننا كمجتع سعودي مسلم يجب أن نكون مثال للتكافل و التكاتف ، و من جانبه شكر مدير مركز دروب القمم للرعاية النهارية محافظ الخرج على تهنئته ودعمه للمركز و أكد أن التميز يُحسب لأهالي الخرج كافة لأنهم بفضل الله هم خير داعم للمركز و برامجه و أنشطته و فعالياته ، وفي نهاية اللقاء كرم محافظ الخرج جميع منسوبي مركز دروب القمم للرعاية النهارية ، و قدم المركز درع شكر وتقدير للمحافظ.
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