احتفلت مدرسة الحزم اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٨/٨/١٤هـ بتكريم خمسة معلمين متقاعدين بحضور رئيس مركز الحزم الشيخ محمد بن فلاح ال زبار السبيعي والشيخ هندي بن زبار السبيعي وعدد من اهالي القرية كما حضر المدراء السابقين لخدمة هذه المدرسة وهم الاستاذ عبدالله بن سعد الفهيد والاستاذ عبد العزيز علي العسكر ومعلم التربية الرياضية المتقاعد الاستاذ محمد عبد الله القحطاني وتم تقديم هدايا تذكارية للمعلمين المتقاعدين من امير المركز ولباقي المعلمين ودروع تذكارية من الاستاذ عبد العزيز علي العسكر ودروع تذكارية من معلم اللغة الانجليزية الاستاذ مطلق سعد السبيعي وكما قدم منسوبو ابتدائية الحزم شهادات تكريم وهدايا تذكارية لزملاءهم المتقاعدين
بدات فقرات الحفل بنبذة عن مسيرة المعلمين الخمسة وبعدها كلمة للمتقاعدين القاها الاستاذ المتقاعد فهد المحسن وتلاها كلمة لرئيس المركز ثم كلمة اولياء الامور القاها هندي ال زبار وبعدها كلمة للاستاذ عبد العزيز العسكر وختمها القائد المتقاعد الاستاذ ماجد بن سويلم السويلم الذي عبر بكلمة وداعية للمدرسة وللاهالي وعن مسيرته بالحزم ثم بعد ذلك تم ختام الحفل بتكريم الطلاب المتميزين بالمدرسة
المعلمون المتقاعدون :
١- ماجد بن سويلم السويلم خدمة ٣٣ سنة
٢- فهد بن عبد العزيز المحسن خدمة ٢٨ سنة
٣- سعيد بن عبد العزيز الخالدي خدمة ٢٧ سنة
٤- فهدبن راشد ال سعيد خدمة ٢١ سنة
٥- محمد بن عبد الرحمن الحقباني ٢٠ سنة
نسال الله القدير ان يوفقهم ويجزاهم خير الجزاء لما بذلوه من عطاء في خدمة التعليم
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