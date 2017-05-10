نفذ مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج فرضية لاستقبال 35 مصابًا في فرضية حادث مروري، مساء أمس الثلاثاء.
وكان المستشفى قد أعلن خلال الفرضية إعلان خطة الطوارئ القصوى واستنفار كامل الأطباء والتمريض المناوبين داخل المستشفى، بحضور ومتابعة مباشرة وميدانية من قِبل مساعد مدير المستشفى الاختصاصي ماجد بن محمد الحابي.
وقال مدير مساعد المستشفى الاختصاصي ماجد بن محمد الحابي الذي تابع ميدانيًا هذه الفرضية إن هذه التدريبات والافتراضيات سيتم عملها دوريًا في كل أقسام المستشفى من أجل تطوير ورفع كفاءة المستشفى والكوادر الطبية العاملة به في التعامل مع الحوادث الكبيرة التي ينتج عنها إصابات مختلفة بأعداد كبيرة – لا قدر الله.
وأضاف “الحابي” أنه بعد انتهاء الفرضية تم عمل اجتماع مباشر بعد رصد كل أحداث الفرضية وتكوين فرق مباشرة لرفع وتطوير الأداء أكثر من ذلك.
وشدد “الحابي” على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإخطار المستشفى عند وقوع أي حوادث قبل وصول المصابين ليتم الاستعداد المبكر.
وقال إن مثل هذه الفرضيات تأتي بتوجيهات من قِبل مدير عام صحة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري.
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