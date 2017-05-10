احتفلت أسرة الناجم بتكريم أبنائها المتفوقين علميا وذلك خلال لقائهم السنوي الثامن والذي أقيم في مزرعة الشيخ محمد بن عبدالله الدوخي في محافظة الخرج، بحضور رئيس شركة الجميح القابضة الشيخ محمد بن عبدالعزيز الجميح، والشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، والشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح نائب رئيس شركة الجميح القابضة، وعدد كبير من الوجهاء والأعيان من أبناء أسرة آل ناجم في كافة مناطق المملكة.
أقيم الحفل التكريمي بقاعة الاحتفالات وقدمه الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الدوخي، ثم القرآن الكريم للطالب فارس بن عثمان الدوخي، ثم قدمت كلمة الأسرة ألقاها البرفسور عثمان بن عبدالله الدوخي بعد ذلك تفضل الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح، والشيخ محمد بن عبدالله الدوخي، وأبناء الأسرة بتوزيع الهدايا والجوائز العينية والنقدية على المتفوقين والمتفوقات من أبناء وبنات الأسرة المتفوقين علميا بعد ذلك ألتقطت الصور التذكارية للطلاب وكذلك للحضور ثم أخذ الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة، كما أقيمت العرضة السعودية والسامري. هذا وقد تم نقل الحفل مباشرة إلى القاعة النسائية بحضور سيدات الأسرة .
يذكر أن هذا اللقاء الثامن حضره الكثير من أبناء الأسرة من كافة مناطق ومدن المملكة.
جانب من أبناء الأسرة
المشايخ الثنيان والجميح والدوخي وضيوف اللقاء
المشايخ: محمد الدوخي وسعد العتيبي وثنيان الثنيان ومحمد وحمد الجميح ود. الحربش وصالح السالم وعبدالرحمن العليق وفهد الثنيان (عدسة/ محمد العطاس)
مهنا المهنا وفهد الدوخي وسعد الدوخي وجانب من أبناء الأسرة
جانب من أبناء أسرة ال ناجم
مهنا المهنا وسعد الدوخي
يوسف اليوسف وابنه عبدالعزيز ومحمد المقحم وعدد من أبناء الأسرة
فهد الدوخي ومهنا المهنا وعثمان الدوخي وفهد الثنيان والصبي
عدد من شباب الأسرة
الشيخ محمد الدوخي يسلم الهدايا لأحد الطلاب
عدد من الطلبة المتفوقين على منصة التتويج
عدد من أبناء الأسرة والضيوف في صورة جماعية
السديري والدوخي يتوسطان الضيوف والأصدقاء
جانب من الحضور يتابعون فقرات الحفل
ضيوف اللقاء خلال البرنامج اليومي في اللقاء
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