أوضحت أمانة منظمة رابطة العالم الإسلامي اليوم (الأربعاء)، أن تصريح الأمين العام للمنظمة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، لإحدى الصحف الألمانية حول حجاب المرأة المسلمة في البلاد غير الإسلامية سبق نشره وإيضاحه عدة مرات.
وأوردت الأمانة على موقعها في “تويتر” أن تصريح العيسى تضمن أن على المسلم احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيش فيها كما هو عهده عندما دخلها، وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب، وفق المتاح قانونا.
وأضافت أن العيسى أبان في تصريحه: “إذا رُفض طلبه فعليه الالتزام بقرار الدولة، فإن كان مضطراً بقي وله حالة الضرورة، وإلا فعليه مغادرة البلد واحترام عهده وميثاقه عندما دخلها”.
وأرفقت الأمانة بالتوضيح مقطعًا ذا صلة بالموضوع، به التصريح الذي تحدث به العيسى للجالية الإسلامية ببروكسل بحضور ممثلي عدد من الأديان ومندوبي الصحافة الأوروبية.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج