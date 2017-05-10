كشف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اليوم (الأربعاء)، أن نسبة الإنجاز في أعمال مترو الرياض وصلت إلى 54 % حتى الآن.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني للهيئة العليا لعام 1438هـ، بمقر الهيئة في حي السفارات، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة.
وقال الأمير فيصل في تصريح له إن الاجتماع استعرض سير العمل في مشروع قطار الرياض، الذي وصلت نسبة الإنجاز في أعماله إلى 54% حتى الآن، منوهاً بالدعم والرعاية التي يحظى بها المشروع من خادم الحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.
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