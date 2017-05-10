كشفت شركة “إمدادات”، وهي شركة سعودية متخصصة في تقديم حلول متكاملة للقطاع الصحي الخاص، مؤخرا عن خدمة “حجز الطبيب إلكترونياً”، وذلك ضمن عدة خدمات تستهدف القطاع الصحي في المملكة.
وتتيح خدمة حجز المواعيد الطبية إلكترونياً، والمعروفة بـ BookDr ، للمرضى حجز مواعيد داخل المنشآت الصحية في القطاع الخاص والتحكم بها وإدارة علاقتهم بالمنشأة ومتابعة الرعاية العلاجية، وخدمة الفحوصات المهمة وخدمة الحجز السريع وخدمة التوصيل، مع إمكانية استعراض وتقييم الخدمات المقدمة من كل جهة.
كما أعلنت “إمدادات” عن أكبر منصة تجارية صحية إلكترونية، تقدم من خلالها أحدث المنتجات الصحية، وتقديم التسهيلات اللازمة للشراء والدفع الإلكتروني للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بسرعة وفاعلية، كما تدعم خدماتها اللوجيستية المتكاملة من خلال شراكتها مع “شركة سمسا إكسبريس المحدودة”، والاستفادة من خبرة “سمسا” وانتشارها حول المملكة، مشيرة إلى أن هذه الخدمات سيتم العمل بها قريبا.وفق “أخبار 24”.
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