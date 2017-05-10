بدأت بلدية محافظة الخرج بصرف تعويضات نزع الملكية لأصحاب العقارات الواقعة على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز ” عمر بن عبدالعزيز سابقاً” ، وتهيب البلدية بملاك العقارات بسرعة إستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام صرف مستحقاتهم .
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بلدية الخرج تصرف تعويضات طريق الامير سلطان بالزاهر
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