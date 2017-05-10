استمرراً للجولات الرقابيه التي تقوم بها اداره صحه البيئه طوال العام للانشطه التي لهاعلاقه باالصحه العامه تم البدء بحمله مكثفة تزامناً مع دخول فصل الصيف وايضا لقرب شهر رمضان المبارك ، وذلك عبر تكثيف عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة . وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد البكيري : أنه تم إستهداف الأنشطه الخاصة بالأغذية ومراكز التسويق والمطابخ والولائم والمستودعات الغذائية والمخابز الأوتوماتيكية والسيارات المتنقلة ، مشيراً إلى أنه تم توجيه جميع المراقبين بإيقاف جميع سيارات النقل المخالفة التي لا تحتوي على تكييف خاص للمواد الغذائية والأسواق بتكثيف عمليات الرقابة لمنع الباعة المتجولين على الطرق والأماكن غير المخصصة من البيع , وذلك على فترتين صباحية ومسائية , حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين وتكثيف عمليات النظافة العامة , وشدد على استمرار هذه الحملات الميدانية، بهدف التأكد من تطبيق جميع المنشآت الصحية للاشتراطات الصحية، مؤكداً على أنه لا مجال للتهاون فيما يتعلق بالصحة العامة.
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