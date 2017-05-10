أكدت وزارة الآثار المصرية عدم صحة ما بثته هيئة الإذاعة البريطانية BBC من أخبار حول استئجار ثري سعودي لمنطقة أهرامات الجيزة لإقامة حفلة خاصة.
وأوضح مدير عام العلاقات الثقافية في مكتب وزير الآثار المصري أشرف صلاح، بحسب “اليوم السابع”، أن ما ذكرته BBC عارٍ عن الصحة، لافتاً إلى أن وزارة الآثار هي المخولة بالموافقة على الأنشطة التي تقام في المناطق الأثرية.
وكانت BBC قد ذكرت كذلك أن الحفل المزعوم كلف مبلغاً كبيراً يصل لأربعين مليون دولار، ودعي إليه أكثر من 300 شخص بعد إغلاق الموقع الأثري أمام الزوار، وهو ما أكدت السلطات المصرية عدم صحته.
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