لجأ زوج بمنطقة الجوف لمصالحة زوجته بطريقة غريبة وغير مسبوقة، حيث قرر مصالحتها داخل المدرسة وذلك بتزيين قاعة المعلمات في المدرسة التي تعمل بها زوجته بالورود وعبارات الغزل، مع شيلة حزينة أراد الزوج من خلالها التعبير عن حبه لزوجته ورغبته في أن تسامحه وتعود إليه.
وأظهر مقطع فيديو لم تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، قاعة المعلمات بإحدى المدارس التابعة لقطاع صوير بتعليم الجوف، وقد نُثرت على أرضيتها ورود ورتبت بشكل كامل، قيل إن من فعل ذلك هو زوج أراد مصالحة زوجته التي تعمل في المدرسة.
ولم ينس الزوج وضع مبالغ مالية من فئة الـ500 ريال ومشغولات ذهبية وأكثر من قالب تورتة عليها اسم الزوجة، إضافة إلى كتابة اسمها (خلود) في أرجاء الغرفة مصحوباً بعبارات الغزل، أملاً في أن تعود إليه مرة أخرى.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن سعود النبط أن إدارة التعليم فتحت تحقيقاً في الموضوع، مشدداً على رفض الإدارة استغلال المنشآت التعليمية لتحقيق مصالح شخصية.وفق “أخبار 24”.
فيما نقلت مصادر عن معلمات بالمدرسة أن مساعي الزوج باءت بالفشل، وأن الزوجة رفضت الرجوع له.
وقد انقسمت آراء متداولي المقطع، فمنهم من وصف الزوج بالرومانسي وعبروا عن تعاطفهم معه ورغبتهم في أن تعود الزوجة إليه بعد تعبيره عن حبه الكبير بهذه الطريقة، فيما رأى آخرون أن ما فعله الزوج لا يليق معتبرين ذلك استغلال للمرافق الحكومية وشيء مبالغ وفيه كثير من مظاهر البذخ.
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