كشف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق، اطلاع المجلس على قوائم تتضمن مئات الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة متورطين بتهريب النفط.
وأعرب أبو ساق وفقا لـ”الحياة” عن أسفه لاستغلال بعض الأشخاص لمؤسسات حكومية ودبلوماسية وخيرية في عمليات تهريب النفط، مشيراً إلى أن القوائم والإحصاءات في ذلك طويلة.
جاء ذلك خلال حضوره الجلسة التي عقدها مجلس الشورى أمس “الثلاثاء”، والتي أكد فيها بموافقة المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
وتعهد أبو ساق للمجلس بالعمل على تفعيل عمل الشورى في شأنه التشريعي والرقابي، منوهاً بالتوافق الكبير بين الحكومة والمجلس.
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