أصدرت سفارة المملكة بالعاصمة الإيطالية روما بيانا توضيحيا حول قرار تعليق السلطات الإيطالية اتفاقية “الشنغن” بشكل مؤقت من اليوم “الأربعاء” 10 مايو الجاري وحتى الـ 30 من الشهر نفسه.
وأوضحت السفارة أن تعليق الاتفاقية لا يعني منع دخول حاملي تأشيرة “شنغن” إلى الأراضي الإيطالية بل يعني إعادة نقاط التفتيش ونقاط تفقد الجوازات لجميع الركاب والمسافرين بين الدول الأعضاء بنظام “الشنغن” في جميع المنافذ الحدودية.
ودعت السفارة المواطنين المقيمين أو الزائرين إلى التأكد من حمل جميع المستندات والهويات الشخصية اللازمة عند التوجه للمطارات أو المنافذ الحدودية.
كما طالبتهم بالوصول إلى المطار بوقت كاف قبل موعد الرحلة تجنبا للزحام عند نقاط التفتيش، الذي قد يتسبب في ضياع موعد الطائرة.وفق “أخبار 24”.
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