أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن مناطق المملكة المختلفة ستشهد خلال صيف هذا العام 113 مهرجانا سياحياً، تعقد خلالها أكثر من 820 فعالية ونشاطاً متنوعاً.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، أن المهرجانات والفعاليات الثقافية والتراثية لن تقتصر على المناطق الكبرى وحدها، إنما ستكون في جميع المناطق، وستكون المهرجانات منسجمة مع ثقافة المنطقة التي تنظم فيها.
وقال الأمير سلطان، إن الفعاليات السياحية تعد صناعة ونشاطا اقتصاديا يتكامل مع البرنامج السياحي الذي ينشده زوار المملكة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها لتطوير صناعة سياحية موجهة لكافة الشرائح المجتمعية، داعياً الجهات المعنية بالخدمات والمرافق إلى مساندة الهيئة لإنجاح موسم الصيف سياحياً.وفق “أخبار 24”.
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