ناشدت أسرة بمدينة جدة مساعدتها للعثور على ابنها الذي يعمل بأحد القطاعات العسكرية ومتغيب عن المنزل منذ 10 أيام، وعثرت الجهات الأمنية على سيارته محترقة بالكامل بحي الخمرة على طريق الساحل باتجاه الليث.
وأفاد المواطن أحمد علي عواض شقيق المفقود، أن شقيقه “سعيد” عاد من عمله إلى المنزل يوم الأحد الرابع من شعبان الجاري، وخرج في الثالثة من عصر نفس اليوم بسيارته من نوع “جيب شاص 2015” بيضاء اللون، ولم يعد، وأنهم بحثوا عنه في أقسام الشرطة والمستشفيات وسجلات السفر خارج البلاد ولم يعثروا عليه.
وأضاف أن أسرته تلقت اتصالاً من شرطة الجنوبية بجدة، يفيد بأنها عثرت على سيارة شقيقه سعيد محترقة بالكامل، مناشدا الجميع مساعدة أسرته في العثور على شقيقه، والتواصل مع الأسرة عبر رقمي الهاتف 0590901177 أو055622534.وفق “أخبار 24”.
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