كشفت مصادر مطلعة أن القرار الذي صدر أمس من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة حول إيقاف استقدام وظائف أطباء الأسنان، سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة للأطباء السعوديين.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن” أن وزارة الخدمة المدنية تعتزم طرح ما بين 500- 700 وظيفة شاغرة بتخصص طب الأسنان في القطاع الحكومي، وسيكون الإعلان عنها عبر برنامج “جدارة”.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل إن قرار إيقاف الاستقدام بدأ تنفيذه على 6 مهن مدرجة في طب الأسنان، مشيرا إلى أن قرار الوزارتين جاء لإيقاف استقدام وظائف أطباء الأسنان، بهدف تمكين السعوديين والسعوديات وإتاحة الفرصة لهم للعمل في القطاع الصحي، إضافة إلى ترشيد الاستقدام.
يذكر أن وزارتي العمل والصحة قد عقدتا ورشة عمل مشتركة أمس بالرياض بحضور الوزيرين، لتحفيز القطاع الخاص، وتمكين المواطنين والمواطنات من العمل في القطاع الصحي.
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