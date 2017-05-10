أعلن نادي نيويورك الأمريكي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أنه سيلاقي الهلال يوم 20 مايو الحالي، في مباراة استعراضية ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض.
وتأتي المباراة تحت رعاية هيئة الترفيه، وجاء اختيار الهلال من قبل هيئة الترفيه للمباراة ، لكونه بطل دوري هذا العام.
من جهة أخرى أعرب يويورك كوزموس مدرب نيويورك الأمريكي في حديثه لموقع ناديه عن مواجهة الهلال، ستكون زيارة تاريخية للسعودية، نأمل أن تتوج بمباراة جميلة بين الفريقين.وفق “الرياضية”.
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