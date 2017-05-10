أنهت إدارة نادي النصر علاقتها مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وسلمته حقوقه المالية البالغة ٢٠٠ الف دولار، وغادر الفرنسي الرياض قبل قليل متوجهاً الى العاصمة الفرنسية باريس.
ورفض كارتيرون الحديث والتعليق بعد انتهاء عقده مع النصر واكتفى بالرد على “عين اليوم” أن هناك اتفاق بينه وبين إدارة الفريق العاصمي على عدم الحديث عن أي تفاصيل تخص النادي.
وقدم ابن الـ46 عام إلى النصر في فبراير الماضي خلفاً للكرواتي زوران ماميتش الذي اثارت استقالته الكثير من الجدل في أروقة الفريق الأصفر، ولَم يقدم كارتيرون مايشفع له بالبقاء مع النصر في الفترة الماضية بعد أن فقد الفريق في عهده المنافسة على بطولة الدوري وخسر نهائي بطولة ولي العهد امام الاتحاد، ومن ثم الخروج المرير من كأس الملك أمام الهلال في دور الـ16 .
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